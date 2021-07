Milan e Juventus a caccia di rinforzi di spessore in attacco: scambio a sorpresa con Sarri, doppio ko in arrivo

Il calciomercato di Milan e Juventus è destinato a regalare sorprese, con le rose allenate da Pioli ed Allegri che subiranno inevitabilmente non pochi cambiamenti. In tal senso, sono diversi i nomi accostati alle due big italiane per le prossime settimane e, alcuni di questi, sembrerebbero sempre più vicini a sfumare. Non è un mistero che la priorità del Milan sia la ricerca di un nuovo innesto che sostituisca Calhanoglu e che possa spaziare su tutto l’arco offensivo, al fianco di Ibrahimovic. I rossoneri valutano i nomi sul taccuino di Maldini e Massara sul quale è affisso quello di Pablo Sarabia. Arrivato dal Siviglia nell’estate 2019 ed in scadenza nel giugno 2024, l’esterno piace al ‘Diavolo’ che tuttavia rischia di veder sfumare l’eventuale approdo del classe 1992. Un ko quello rossonero che, tuttavia, coinciderebbe con quello che la Juventus incasserebbe per il sostituto di Sarabia in Francia.

Calciomercato Milan e Juventus, doppia beffa: ci pensa Sarri

PSG e Lazio, infatti, valutano uno scambio che accontenterebbe sì Pochettino e Sarri ma lascerebbe a bocca asciutta Milan e Juventus. Detto dei rossoneri, è la ‘Vecchia Signora’ a rischiare invece di perdere definitivamente il treno che porta al colpo Correa.

Il gioiello biancoceleste sembrerebbe infatti destinato a trasferirsi sotto la Tour Eiffel in un affare che porterebbe invece Sarabia, in Serie A, ma alla corte di Sarri.

L’argentino e lo spagnolo, ormai nomi ricorrenti per il calciomercato di Juventus e Milan, pronti a cambiare maglia: Lazio e PSG al lavoro per lo scambio.