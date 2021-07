Le casse dell’Inter, dopo i milioni ricevuti per Hakimi, potrebbero ricevere nuova linfa dal calciomercato. Due i giocatori in uscita verso la Fiorentina.

Le strategie di calciomercato dell’Inter potrebbero ricevere un impulso positivo dalla cessione di due calciatori che non rientrano nei piani della società, ma che comunque hanno una buona valutazione. La possibilità di fare cassa con degli esuberi si presenta in un momento in cui i nerazzurri devono comprare un sostituto di Achraf Hakimi per la fascia destra e puntellare la rosa andando incontro alle esigenze tattiche di Simone Inzaghi. Interessata ai giocatori dell’Inter è la Fiorentina, che a sua volta deve rimodellare la squadra secondo le necessità di Vincenzo Italiano.

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato, Juventus e Milan pesca dal Chelsea | Lo porta Griezmann

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato, conti in tasca all’Inter | 65 milioni per l’erede

La Fiorentina ci prova sul calciomercato per Sensi e Lazaro | All’Inter 29 milioni

Stefano Sensi è un brillante e talentuoso centrocampista, con, però, importanti problemi fisici che gli impediscono di trovare continuità nell’Inter. Ad Appiano Gentile sarebbero disposti a sacrificarlo per fare cassa, essendo abituati a fare a meno della sua presenza in campo causa infortuni. A puntare sul giocatore, nonostante la poca solidità, ci sarebbe la Fiorentina, intenzionata a regalare un centrocampista di qualità al suo nuovo allenatore. Per disegnare il 4-3-3 che Italiano ha in mente, c’è bisogno anche di un terzino e i nerazzurri hanno in rosa un altro giocatore che farebbe al caso della ‘Viola’. Valentino Lazaro di rientro dal prestito al Borussia Monchngladbach.

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Chiesa | La posizione dei bianconeri

Dalla cessione a Firenze di entrambi i giocatori, l’Inter ricaverebbe intorno ai 28-29 milioni di euro. Cifra consistente, considerata la marginalità di Sensi e Lazaro nei piani tattici e societari.

M.V.