Calciomercato Inter, addio Lautaro | Clamoroso ritorno

L’Inter potrebbe cedere Lautaro Martinez ridimensionando seriamente l’attacco: possibile il ritorno di Keita

Non solo Achraf Hakimi, anche Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato. L’obiettivo è risanare le casse del club nerazzurro e allo stesso tempo investire denaro per il mercato in entrata, anche se probabilmente la qualità non sarà la stessa. L’attaccante argentino è finito nel mirino di Barcellona, Real Madrid e dei club di Premier League. Nella notte ha anche segnato in semifinale di Copa America e potrebbe fruttare all’Inter una cifra compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, ‘affaire’ Griezmann al Barcellona | Gli sviluppi

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Genoa, contatti avviati: piace Supryaga. Le cifre

Inter, il ritorno di Keita e l’addio di Lautaro

L’eventuale addio di Lautaro Martinez potrebbe portare a un ridimensionamento dell’attacco nerazzurro. Così come sarà per Hakimi, giocatore di caratura superiore e difficilmente rimpiazzabile con un profilo ugualmente prestigioso. Un sostituto per ‘El Toro‘ potrebbe essere Keita Baldé, tornato al Monaco dopo il prestito alla Sampdoria e con il contratto in scadenza il prossimo anno. Il suo valore si aggira intorno agli 8-10 milioni di euro e difficilmente resterà in Ligue 1. Proprio per il mancato rinnovo, dovrebbe lasciare il club monegasco in questa stagione. E il suo ritorno all’Inter potrebbe significare la partenza di Lautaro.