Calciomercato Juventus, sfuma il colpo | Offerta dalla Premier per Aouar

Houssem Aouar è finito nel mirino della Juventus da diverso tempo, ma l’Arsenal sembra la squadra più vicina

La Juventus è alla ricerca di nuovi colpi per il centrocampo, per dare nuove garanzie a Massimiliano Allegri nel reparto più importante della squadra. Numerosi sono i giocatori monitorati dal club bianconero, su tutti Manuel Locatelli. Ma il giocatore del Sassuolo potrebbe non bastare, anche perché Ramsey, Rabiot e Bentancur non hanno offerto grandi prestazioni. Uno dei centrocampisti presi in considerazione è Houssem Aouar, attualmente al Lione che potrebbe andare via nel corso di questo calciomercato.

Juventus, offerta dell’Arsenal per Aouar

Secondo quanto riferito da ‘Le10Sport.com‘, su Aouar si è fatto avanti l’Arsenal, che ha mosso passi concreti per il giocatore effettuando una prima offerta. Il Lione avrebbe chiesto una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. I Gunners non sarebbero molto lontani da questa cifra: il contratto del francese scadrà nel 2023 e la Juventus almeno per il momento resta in attesa. La beffa è più che possibile. Anche l’Arsenal cerca nuovi giocatori dopo il rientro del prestito di Odegaard e Ceballos al Real Madrid.