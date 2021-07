Antoine Griezmann, con il suo contratto fino al 2024, rischia di diventare un peso per il Barcellona. Inter e Juventus rimangono vigili sul calciomercato per provare a intavolare una trattativa.

La situazione in casa Barcellona non è delle migliori dal punto di vista economico. Con un buco di bilancio che soltanto per il 2021 supera i 300 milioni di euro, i blaugrana hanno bisogno di fare cassa. Antoine Griezmann potrebbe essere il giocatore da sacrificare sull’altare dei conti, a maggior ragione avendo ingaggiato altri attaccanti come Memphis Depay e Sergio Aguero. Alla finestra rimangono vigili l’Inter e la Juventus, che vedono nell’attaccante francese una possibilità di calciomercato.

Inter e Juventus alla finestra per Griezmann | Pronte a cogliere opportunità di calciomercato

Mundo Deportivo descrive Griezmann come sereno e in attesa di un eventuale chiamata dal Barca. Forte del suo contratto in scadenza nel 2024, il francese non ha intenzione di forzare la mano per chiedere la cessione. Se il club dovesse chiedergli uno sforzo, cioè di abbassarsi lo stipendio, valuterebbe la proposta. Ma il giocatore sa che si potrebbero aprire delle situazioni di carriera interessanti, qualora volasse via da Barcellona. L’inter e la Juventus sarebbero infatti pronte a puntare forte su di lui. I nerazzurri devono ancora decidere il futuro di Lautaro Martinez, in caso di cessione avrebbero la forza economica per presentare un’offerta al Barcellona. I bianconeri dipendono molto dalle situazioni legate a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Dovesee salutare Torino uno dei due, ci sarebbero margini per portare Griezmann alla corte di Massimiliano Allegri.

Le due società di Serie A, sanno anche che la concorrenza non è spietata e che il Barcellona, dovendo vendere, non può avanzare richieste folli. Il Manchester City vuole puntare tutto su Harry Kane e il Manchester United ha già ufficiliazzato il colpo Jadon Sancho. Società come Psg e Bayern Monaco sono al completo in attacco e le altre non hanno la capacità economica per tentare il colpaccio.

