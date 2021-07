Il Genoa cerca un nuovo attaccante: piace Supryaga della Dinamo Kiev, con il quale sono già stati avviati dei contatti

Il Genoa non ha ancora risolto in modo definitivo la questione legata a Davide Ballardini, ma inizia già a muoversi sul mercato. Preziosi è famoso per le sue rivoluzioni estive e i giocatori provenienti dall’estero sono sempre tanti. Ma ce n’è uno in particolare che ha attirato l’attenzione del club rossoblu. Si tratta di Vladyslav Supryaga, attaccante della Dinamo Kiev.

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercatoweb.it, il Genoa ha avviato i contatti con la Dinamo Kiev per Vladyslav Supryaga. Il centravanti ucraino, classe 2000, ha il contratto in scadenza nel 2025. Tuttavia, la sua intenzione è quella di continuare la sua carriera in Serie A per proseguire il suo progetto di crescita. La valutazione che il club ucraino fa del giocatore è di circa 9 milioni di euro.