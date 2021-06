Calciomercato, il Milan sfida la Juventus | Offerta per Vlahovic

Non mancano le offerte per Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina finito nel mirino di Juventus e Milan

Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato dell’interesse della Juventus per Dusan Vlahovic. Il centravanti ha fatto molto bene con la Fiorentina nell’ultima stagione, segnando 21 gol in 37 partite. Uno score che ha portato anche altri top club a essere interessati. Non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’ una di queste squadre è il Milan. Tanto che il club rossonero avrebbe già avanzato un’offerta.

Juventus, offerte per Vlahovic

Dusan Vlahovic ha sul piatto, oltre all’offerta del Milan, anche quelle di Atletico Madrid e Tottenham. Simeone vuole rinforzare l’attacco e ha messo nel mirino anche Lautaro Martinez. Il serbo, in ogni caso, è un profilo apprezzato anche dal direttore sportivo Paratici, ma molto dipenderà da ciò che succederà con Harry Kane. Per ora, la Juventus resta in attesa, dato che non ha ancora avanzato offerte alla Fiorentina, che chiede almeno 60 milioni di euro e lavora per il rinnovo.