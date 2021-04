In vista della prossima stagione, la Juventus è a caccia di un nuovo centravanti. Possibile sfida al Milan

Tra mille difficoltà la Juventus si è già attivata sui due fronti del mercato, quello acquisti e quello cessioni. Anche se non soprattutto i bianconeri, prima di comprare dovranno vendere. Un po’ tutti i reparti rischiano più di un mezzo ripulisti, attacco in primis: Ronaldo vuole andare, o meglio tornare al Real che però ha adesso obiettivi diversi; per Morata si valuta al massimo il rinnovo del prestito per cui servirebbe un esborso di ulteriori 10 milioni (la Juve li ha? Di certo non sembra intenzionati a spenderli); per Dybala si cerca acquirente considerati le distanze per il rinnovo del contratto in scadenza fra un anno, il fatto che all’interno del club – parliamo dei piani alti – nessuno o quasi creda più in lui e che è uno dei giocatori da cui si può incassare una cifra importante e fare plusvalenza.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Juventus, Zoff: “Vi dico il futuro di Pirlo. Su Ronaldo…”

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, ‘voglia’ di Europa per Cannavaro

CMWEB | Calciomercato Juventus, Vlahovic ‘alla Chiesa’ per l’attacco: le ultime sul rinnovo con la Fiorentina

In attacco, spostandoci sul fronte entrate, la priorità è senza dubbio un centravanti. I nomi che si fanno sono tanti, da Icardi a Milik fino ad Aguero. Se ne parla poco o nulla in chiave Juve, invece occhio anche a Dusan Vlahovic, il gioiello serbo della Fiorentina protagonista di una grande stagione condita da 15 gol. Commisso vuole blindarlo con un nuovo contratto, con l’attuale che scade nel 2023. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercatoweb.it, il presidente viola riuscirà nell’intento se soddisferà le sue richieste economiche, poco più del raddoppio dell’odierno sipendio (meno di 1 milione di euro, il suo entourage ne chiede 2 netti), e squisitamente sportive: il ragazzo è giustamente ambizioso e per questo chiede ‘garanzie’ precise sulla costruzione di una squadra in grado di lottare nel minor tempo possibile per un posto in Champions. Chiaramente l’ingresso in scena deciso della Juve, in aperta sfida a società come Milan e Roma senza dimenticare i team stranieri, scombinerebbe la faccenda rifacendo magari scoppiare un altro ‘caso’ Chiesa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ESCLUSIVO D’Amico: “Da Fagioli a Criscito e Galabinov, vi dico tutto”

Proprio ‘alla Chiesa’, la Juventus potrebbe provare a condurre in porto l’operazione: ovvero in prestito biennale – nel caso d’obbligo un rinnovo di circostanza – con diritto di riscatto. Il tutto per complessivi 50-60 milioni, che è al momento la valutazione della Fiorentina.

Raffaele Amato