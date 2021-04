Da Fagioli a Galabinov: l’agente FIFA D’Amico, in esclusiva ai nostri microfoni, fa il punto riguardo la situazione dei suoi assistiti

Il campionato di Serie A 2020/21 è sempre più vicino alla conclusione. Le squadre si preparano al rush finale, con l’obiettivo di ottenere il miglior piazzamento possibile in questa stagione. Questa annata vedrà probabilmente il trionfo dell’Inter in tema scudetto: la distanza da Juventus e Milan in classifica è ormai considerevole. I nerazzurri dovrebbero, perciò, riuscire a spezzare il dominio bianconero durato ben nove anni. Le varie compagini, nel frattempo, cominciano a pensare concretamente al calciomercato, con la sessione di trasferimenti estiva sempre più vicina. A tal proposito, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercatoweb.it l’agente FIFA Andrea D’Amico. Il procuratore ha parlato della situazione attuale legata al futuro di alcuni dei suoi principali assistiti, che portano i nomi di Fagioli, Criscito, Consigli e Galabinov. Commento anche su una giovane promessa in forza al Milan: di seguito le parole.

Calciomercato, l’agente D’Amico su Fagioli e Galabinov

Come prima osservazione, D’Amico si è soffermato sul giovane talento di proprietà della ‘Vecchia Signora’ Nicolò Fagioli. Il giocatore potrebbe essere argomento di mercato nei prossimi mesi: “Per ora non c’è nessuna considerazione. Ci sono diversi aspetti di cui tenere conto, ma sono tutti distaccati l’uno dall’altro. Penso che la Juventus ora abbia bisogno di rimanere concentrata per finire nel miglior modo possibile la stagione in corso. Poi a bocce ferme vedremo ogni cosa“.

Discorso rimandato, quindi, per il classe 2001. Diversa la situazione, invece, per quanto riguarda Andrej Galabinov, attaccante in forza allo Spezia. Il bulgaro, nonostante un pesante infortunio, ha fatto vedere cose importanti con i liguri in questa stagione: “Stiamo lavorando. Ha fatto bene sia con il club, che con la sua Nazionale. Ci sono diversi interessamenti e appena sarà il momento vedremo meglio. Iniziare discorsi con importanti club italiani? È senza dubbio una possibilità, anche se dentro questa parola ci sono diverse variabili da considerare. Stiamo già valutando un paio di interessamenti, che comunicheremo più avanti”

Calciomercato, da Desplanches a Criscito | Parla D’Amico

Rivelazione del procuratore sul centravanti 32enne in scadenza a giugno 2021, che potrebbe rimanere nella massima serie italiana alzando non poco l’asticella. Andrea D’Amico, poi, ha aggiunto un passaggio anche su una giovane promessa in forza alla primavera del Milan, ovvero il portiere Sebastiano Desplanches. Il 18enne potrebbe partire in prestito per continuare il suo percorso di crescita: “È un ragazzo molto giovane. Penso che il Milan abbia in mente per lui un percorso di crescita molto rilevante. Per adesso è importante aver firmato il contratto da professionista con i rossoneri. È un ottimo talento ed avrà bisogno di allenarsi con la prima squadra. Altri discorsi ora sono prematuri“.

Frenata dell’agente, perciò, sul futuro dell’interessante prospetto. Infine, un commento anche su Criscito e Consigli, giocatori entrambi in scadenza a giugno 2022 rispettivamente con Genoa e Sassuolo. “Per ora i discorsi sul rinnovo non sono iniziati. Noi siamo tranquilli e andiamo avanti senza alcun problema. Al momento opportuno, quando sarà finito il campionato, ci siederemo e parleremo con le società“.