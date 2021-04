La Juventus a fine stagione potrebbe pensare all’addio di Weston McKennie: con il ritorno di Allegri potrebbe tornare anche un ex centrocampista

Si inizia sin da ora a costruire la Juventus della prossima stagione. Al momento infatti sembrerebbe esserci in ballo per i bianconeri solo la qualificazione in Champions League, da difendere con le unghie e con i denti dalle pretendenti. Uno dei primi a dire addio ovviamente potrebbe essere Andrea Pirlo, la cui scommessa sulla panchina juventina non è stata certamente vinta. Così la società bianconera lavora per trovare il sostituto che guidi la Juventus verso la risalita, e tra i tanti nomi continua ad essere accostato con insistenza quello di Massimiliano Allegri.

Oltre alla panchina però bisognerà gestire arrivi e partenze nel calciomercato. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Torino’, a giugno potrebbe fare le valigie Weston McKennie, soprattutto dopo gli ultimi fatti. Come sostituto Allegri avrebbe pronto un ex.

Calciomercato Juventus, via McKennie e torna Emre Can: Allegri lo riporta a Torino

Il futuro della Juventus continua a essere una grande incognita. Infatti il calciomercato bianconero della prossima estate potrebbe essere condizionato da diverse varianti. Una è certamente legata a chi sarà il nuovo allenatore. Tra i tanti profili accostati alla squadra juventina, torna con prepotenza quello di Massimiliano Allegri.

Visti i trascorsi dell’ultima settimana, a lasciare Torino potrebbe essere Weston McKennie, che nonostante una buona stagione potrebbe fare le valigie. Così, qualora dovesse arrivare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, si spingerebbe per il ritorno a centrocampo di Emre Can, uno dei fedeli del tecnico toscano. Al momento il tedesco si trova in Bundesliga, dove veste la maglia del Borussia Dortmund. In questa stagione ha collezionato 30 presenze, mettendo a segno 2 gol e 4 assist. A giugno però potrebbe arrivare la chiamata del suo ex allenatore e tornare alla Juventus per sostituire la partenza del centrocampista americano.