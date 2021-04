La Juventus potrebbe tentare di proporre un importante scambio in sede di calciomercato per Icardi: occhio alla controproposta del PSG

La Juventus avrà bisogno di ricostruire. Diversi elementi della rosa hanno deluso le aspettative molto elevate del club. La nuova uscita dalla Champions League, poi, ha dato vita ad una profonda ferita, che non sarà per nulla semplice da risanare. La società, quindi, riflette in sede di calciomercato, per rinnovare e migliorare la rosa. In particolare, si cerca un rinforzo per il ruolo di centravanti, visto che Alvaro Morata non ha convinto dal suo ritorno. La dirigenza potrebbe mettere in atto un piano per tentare l’assalto a Mauro Icardi, punta in forza al PSG. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, problemi a centrocampo | Doppia beffa!

Calciomercato Juventus, scambio per Icardi: Leonardo rilancia

I bianconeri, quindi, puntano all’aggiunta di un elemento importante nel proprio reparto offensivo. Il profilo di Icardi sarebbe ottimo per il club, visto il valore del giocatore e la sua importante esperienza accumulata in Serie A con l’Inter. La ‘Vecchia Signora’ starebbe studiando la soluzione migliore per tentare l’assalto all’argentino.

Il PSG, proprietario del cartellino del bomber, avrebbe bisogno di un portiere. Se la Juventus dovesse riuscire ad assicurarsi le prestazioni della giovane stella del Milan Gianluigi Donnarumma, altro obiettivo di Paratici, potrebbe pensare di mettere sul piatto Szczesny in un rilevante scambio. La valutazione dell’ex capitano della ‘Beneamata’ è di almeno 50 milioni di euro, mentre quella del polacco circa 30 milioni.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, primo colpo per l’estate | Servono 17 milioni

La Juve dovrebbe, perciò, aggiungere anche una sostanziosa parte cash per concludere l’affare. Il DS dei parigini Leonardo, dal canto suo, non vedrebbe di buon occhio questa ipotesi e preferirebbe rilanciare la proposta provando ad inserire nell’eventuale operazione Leandro Paredes. Vedremo se e come evolveranno i discorsi tra i club.