Calciomercato Juventus, il presidente Andrea Agnelli pensa al ritorno di uno storico ex in bianconero: i dettagli

Aria di rivoluzione in casa Juventus in vista della prossima stagione. Il ciclo vincente sembra giunto alla conclusione e ci saranno numerosi cambiamenti. Nella rosa, con il processo di rinnovamento già avviato e che dovrà proseguire, con il possibile addio di alcuni elementi del nucleo storico. Ma anche, probabilmente, a livello di staff tecnico e dirigenziale. Il presidente Agnelli non è soddisfatto di questa annata in cui è arrivata l’ennesima delusione europea e rischia di sfumare anche la striscia di scudetti consecutivi. Tutti in discussione, dal tecnico Pirlo fino a Paratici e Nedved. Il numero uno bianconero ha avviato delle riflessioni ad ampio raggio e pensa al ritorno di un grande ex.

Calciomercato Juventus, Lippi di nuovo in bianconero: il ruolo pensato per lui

Il nome è quello di Marcello Lippi, tecnico di due grandi cicli vincenti negli anni Novanta e nei primi anni Duemila, che hanno portato in dote tra i tanti successi cinque scudetti e una Champions League. Secondo ‘SportMediaset’, Agnelli starebbe pensando a lui in veste di responsabile dell’area tecnica.

Si tratta di una figura che per il momento manca nello staff dirigenziale bianconero e che viene ritenuta fondamentale per il contributo d’esperienza che l’ex Ct della Nazionale potrebbe portare. L’idea è quella di dare continuità al progetto avviato con Pirlo, fornendo all’attuale allenatore un ‘consigliere’ di tutto rispetto. E dall’altro lato, rinforzare gli ormeggi a livello dirigenziale, affiancando i vari Paratici, Nedved e Cherubini.