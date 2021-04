Il Milan continua a programmare la prossima stagione mettendo a segno già i primi colpi per l’estate: affare ad un passo

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per assicurarsi i migliori talenti in circolazione. La società rossonera è già all’opera per programmare alla grande la prossima stagione con la possibilità di chiudere già affari importanti. Un colpo decisivo potrebbe già arrivare nelle prossime settimane portando a termine l’affare con il top club spagnolo.

Calciomercato Milan, Brahim Diaz a titolo definitivo

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il Milan sarebbe sul punto di chiudere l’operazione a titolo definitivo con il Real Madrid che riguarda il talentuoso spagnolo, Brahim Diaz, attualmente in prestito ai rossoneri, sulla base di 17 milioni di euro. Un acquisto di prospettiva davvero importante con Maldini sempre molto attivo su innesti di qualità.

Lo spagnolo classe 1999 si è messo in mostra in questa stagione con la maglia rossonera in Serie A totalizzando finora complessivamente cinque gol e tre assist vincenti. Nelle ultime settimane si erano anche diffusi i rumors per un possibile ritorno in Spagna, ma alla fine i piani del Real lo vedrebbero fuori dalla rosa di Zinedine Zidane. Così l’allenatore francese avrebbe dato il suo ok per la cessione a titolo definitivo in ottica futura puntando così su altri giocatori interessanti per il club spagnolo.

Negli ultimi giorni Brahim è stato protagonista con la Nazionale Under 21 spagnola prima di saltare la partita con l’Italia per infortunio. Il Milan punta tantissimo sulle sue qualità e cercherà di chiudere l’operazione a titolo definitivo. La società rossonera vorrebbe ultimare così il primo colpo in vista della prossima stagione arrivando al talentuoso giocatore spagnolo, acquistandolo a titolo definitivo dal Real Madrid.