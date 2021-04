Da Ronaldo a Gattuso: il campione del mondo Dino Zoff, in esclusiva ai nostri microfoni, ha affrontato diversi temi sulla Juventus e non solo

Considerato uno dei più grandi portieri della storia del calcio italiano e non solo. Dino Zoff ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti gli appassionati di questo sport. Autore di numerose imprese memorabile durante la sua lunga carriera, su tutte quella del successo da capitano con la Nazionale italiana ai mondiali del 1982. Il suo percorso ha visto una lunga esperienza a Torino sponda Juventus, durata ben undici anni, caratterizzata dalla conquista di tanti trofei. Da ricordare anche i suoi rilevanti trascorsi con Napoli e Lazio, con il ruolo di allenatore della prima squadra nei biancocelesti. L’ex estremo difensore, in esclusiva ai microfoni di Calciomercatoweb.it, ha rilasciato un’intervista a proposito delle sue ex compagini.

Si è soffermato, innanzitutto, sulla stagione vissuta dalla ‘Vecchia Signora’, che ha accumulato diversi passi falsi: “Direi senza dubbio che qualcosa sarebbe potuta andare meglio. Ma bisogna tenere conto del fatto che si ha a che fare con una squadra nuova e con tanti giovani molto interessanti. Viene, inoltre, da nove vittorie consecutive in tema scudetto e andando avanti è sempre più difficile. Ha trovato un’Inter molto forte, che si è potuta dedicare solo al campionato. Ci può stare un anno di transizione, anche se ha ancora tutti i numeri per fare un buon finale“.

ESCLUSIVO | Juventus, Zoff: “Pirlo resta. Tenere Ronaldo sarebbe un vantaggio”

La leggenda ha, poi, continuato parlando del percorso svolto, fino ad ora, dal tecnico Andrea Pirlo e del suo futuro sempre più incerto: “Credo che Pirlo continuerà alla Juventus. È stato tutto nuovo per lui, al primo anno da allenatore. Ma fino a questo momento, per quelle che erano le sue possibilità, credo che l’ex Milan abbia fatto abbastanza bene“. Non ha dubbi Zoff sull’ex regista e aggiunge un’osservazione anche su Cristiano Ronaldo, altro elemento in bilico del gruppo bianconero: “Non credo che la Juventus debba interrompere il rapporto con Ronaldo. D’altronde, i suoi gol li ha sempre fatti e rappresenta una certezza a livello di prestazione. Chiaramente ci sono delle questioni spinose a livello finanziario, ma al calciatore non si può dire nulla“.

Il 79enne prosegue sul fuoriclasse portoghese: “Giocatori di questo tipo, inoltre, aiutano i compagni a migliorare. Sono, quindi, assolutamente contrario al pensiero di chi sostiene che il campione di Madeira possa bloccare la crescita della formazione piemontese. È un punto di riferimento, con una quota gol tale da essere primo in classifica marcatori in Serie A. Non so se rimarrà, ma certamente tenerlo sarebbe un vantaggio per qualunque gruppo“.

ESCLUSIVO | Juventus e Napoli, Zoff su Paratici e Gattuso

Il friulano, inoltre, ha parlato anche della società bianconera, con Paratici preso di mira per via di alcune scelte di mercato: “Certamente uscire dalla Champions League in questo modo è stato pesante, ma alcuni acquisti, come Federico Chiesa, stanno facendo particolarmente bene. Personalmente, non ho nulla da dire alla società. Hanno conquistato tanti successi e la rosa presenta diversi nuovi inserimenti. Ci sono tante componenti che possono creare qualche problema, ma è nella logica delle cose“.

Chiaro il pensiero di Zoff, che non vede particolari responsabilità nella dirigenza Juventina e ritiene il momento di calo fisiologico. Parentesi importante da giocatore, dal 1967 al 1972, anche con il Napoli per l’ex estremo difensore. Breve passaggio, poi, riguardo al lavoro svolto da Gennaro Gattuso e al futuro della guida tecnica dei campani: “Io penso che il Napoli sia in una posizione normale in classifica, dove dovrebbe essere. Ha avuto, infatti, più di un infortunio importante in attacco. Ma è ancora tutto da vedere per quanto riguarda il finale di stagione. L’obiettivo, in fondo, era quello di arrivare in Champions League nella prossima stagione e sono ancora in piena lotta per raggiungere questo traguardo. Non so se Gattuso rimarrà o dirà addio a fine stagione. Conosco l’ambiente partenopeo ed è straordinario, ma non i rapporti tra il tecnico e De Laurentiis“.

ESCLUSIVO | Lazio, Zoff: “Inzaghi può fare bene ovunque”

Zoff ha accumulato esperienza per diversi anni anche come allenatore, in particolare nella Lazio. Ha rilasciato, infine, la sua opinione a proposito della crescita di Simone Inzaghi e delle ottime cose che sta facendo vedere con costanza da diverso tempo negli ‘Aquilotti’: “Inzaghi pronto per il salto in una grande squadra come la Juve? Al di là di tutto, sicuramente sta facendo benissimo con i biancocelesti già da non poche stagioni. Penso abbia le carte in regola per fare bene dappertutto. Il suo percorso, fino ad ora, è senz’altro più che positivo“.