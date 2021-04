Serie A, Cagliari-Parma 4-3: Cerri regala tre punti d’oro a Semplici

Tre punti clamorosamente importanti per il Cagliari grazie alla rimonta nel finale contro il Parma: la partita termina 4-3

Vittoria clamorosa del Cagliari in casa contro il Parma. Una partita spettacolare, di quelle che restano impresse nella mente di chi la guarda. In vantaggio subito la squadra di D’Aversa, sullo 0-2 già al 31′ grazie a Pezzella e Kucka. Alla fine del primo tempo, è stato Pavoletti a riaprire il match per i suoi. Il gol di Man nella ripresa sembrava un po’ aver spezzato le gambe ai sardi, ma a un certo punto è iniziata la rimonta.

Non per caso, sia chiaro. E’ stata propiziata dai cambi di Semplici, che ha tirato fuori Rugani e Duncan per Pereiro e Simeone. Una rimonta iniziata al 66′ con il gol di Marin e conclusa con due gol negli ultimi due minuti. A segno lo stesso Pereiro e Cerri, subentrato pochi minuti prima per Nandez. Il Cagliari ora è a -2 dal Torino, che ha due gare in meno. D’altra parte, c’è un Parma sempre più in crisi e vicino alla retrocessione in Serie B.