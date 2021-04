Juventus in cerca di rinforzi in attacco per la prossima stagione, ma potrebbe arrivare una doppia beffa: scambio in Europa

La Juventus si appresta ad affrontare il big match di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Quella contro la squadra di Gasperini sarà una partita fondamentale per blindare la qualificazione alla prossima Champions League, visto che proprio i nerazzurri sono una delle dirette concorrenti. Le brutte notizie per Andrea Pirlo non mancano, visto che dovrà rinunciare a Cristiano Ronaldo che è infortunato. Così si torna anche a pensare alla prossima sessione estiva di calciomercato, dove rinforzare il reparto offensivo è certamente uno degli obiettivi nella lista di Paratici.

Il problema per i bianconeri però potrebbe arrivare da due club europei. Infatti potrebbe svilupparsi uno scambio tra due bomber nel mirino della Juventus, che porterebbe il club bianconero a ritrovarsi inevitabilmente a mani vuote. Ma l’affare non è semplice.

Calciomercato Juventus, il PSG tenta lo scambio Icardi-Kean: ma è difficile

Obiettivo bomber per la Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato. I bianconeri devono decidere cosa fare con Alvaro Morata, il cui prestito dall’Atletico Madrid scadrà a giugno, così nel frattempo si guardano intorno per trovare nuovi obiettivi.

Da tempo si continuare a Mauro Icardi, bomber che piace dai tempi dell’Inter ma che la Juventus non è mai riuscita ad ottenere. L’altro attaccante che invece è un rimpianto per i bianconeri e continua a piacere è Moise Kean, calciatore in prestito al PSG ma di proprietà dell’Everton. Entrambi però potrebbero diventare obiettivi sfumati per la società juventina. Infatti i due club proprietari dei cartellini dei bomber potrebbero pensare ad uno scambio in estate proprio tra Kean e Icardi. Al momento però l’operazione sembrerebbe molto difficile perché l’ingaggio dell’argentino sarebbe troppo alto da sostenere per i ‘Toffees’ e inoltre il calciatore in caso di addio a Parigi preferirebbe il ritorno in Italia. Dunque le speranze juventine non sarebbero ancora spente.