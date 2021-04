La Juventus ha messo Kean in cima alla lista dei desideri per l’attacco: il fratello ha parlato del suo futuro

Non è un segreto che tra gli attaccanti nella lista dei desideri della Juventus c’è anche Moise Kean che a Torino ha potuto appena dare qualche assaggio del suo talento. E’ stata ceduto forse troppo presto all’Everton, per ragioni di plusvalenza e bilancio e oggi si sta ritagliando uno spazio importante in Francia al Paris Saint-Germain, in mezzo a tante stelle. Ad appena 21 anni Kean sembra già essere maturato a vista d’occhio rispetto alle esperienze in Serie A all’Hellas Verona prima e alla Juventus poi.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, scambio tra bomber | Juventus beffata

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Juventus su Donnarumma e Romagnoli | Il Milan vuole il big

La Juventus gradirebbe volentieri un suo ritorno, così come lo gradirebbe il fratello del giocatore, Giovanni Kean, che è intervenuto a ‘Tutto sport’ sul futuro di Moise: “Il fatto che la Juve ripensi a mio fratello mi inorgoglisce. Non c’è nessuna rivalsa ne da parte mia ne da parte sua, Moise con la Juve si è lasciato benissimo e per lui è una famiglia dove è stato allevato e cresciuto come calciatore”.

Calciomercato Juventus, parla il fratello | “Sogno un ritorno di Moise alla Juve”

“Adesso ha in testa il Psg e il finale di stagione che sarà impegnativo, il resto si vedrà, nel calcio non si sa mai. Un ritorno all’Everton mi sembra difficile nonostante sia il club proprietario del cartellino. Moise si trova benissimo in Francia, ma da tifoso bianconero, spero ritorni alla Juventus. E’ il mio unico sogno, ma saranno lui e Raiola a fare la scelta più giusta. Sicuramente a Pirlo farebbe comodo, ma in generale alla Juve penso sia mancato quest’anno l’entusiasmo degli anni dei grandi trionfi.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, cercasi bomber | Doppio colpo low cost!

“Se lo vedo meglio con Mbappé e Neymar nel tridente o se in coppia con Ronaldo? Scelgo la prima opzione, anche se ancora non realizzo che mio fratello giochi a fianco di questi grandi campioni, mi sembra Play Station. Moise ha solo 21 anni e ha già giocato con Neymar, Mbappé e Ronaldo. Penso ci sia di peggio…”. Il ritorno di Kean alla Juventus potrebbe essere favorito proprio dalla partenza di Cristiano Ronaldo. Il suo agente, Jorge Mendes, sta studiando il futuro del portoghese e il possibile intreccio con Mauro Icardi che dal Psg potrebbe proprio approdare alla corte bianconera.