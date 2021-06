Il Milan dovrà fare i conti con l’imminente addio di Hakan Calhanoglu: cessione per il talentuoso turco, operazione da 36 milioni

Il Milan vuole continuare il processo di crescita anche sul fronte calciomercato arrivando a giocatori di assoluto valore. La società rossonera, però, dovrà fare i conti con l’addio di Hakan Calhanoglu, che ha il contratto in scadenza a fine giugno 2021. Il talentuoso giocatore turco non avrebbe accettato la proposta di prolungamento contrattuale con l’Inter, che vorrebbe chiudere l’operazione in tempi brevi.

Così il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha espresso il suo punto di vista in caso di addio di Calhanoglu mettendo a confronto anche le altre big d’Italia: “Personalmente, credo che a parità di costi Milenkovic fosse meglio di Tomori e Calha meglio di Zaccagni pur con 2,5 mln lordi in più in a stagione. Il Milan ha scommesso contro la Juve (che vuole Milenkovic) e l’Inter (che preferisce Calha). Vedremo chi ha visto giusto”.

Inoltre, il Milan potrebbe sostituire il talentuoso trequartista turco con la rivelazione dell’ultima stagione in Serie A, Zaccagni: “Se l’Inter chiudesse con Calhanoglu a 5 mln netti, l’operazione costerebbe circa 36 mln lordi. Per Zaccagni il Milan ne spenderebbe circa 15 per il cartellino e 12 lordi di stipendio (1,8 mln a stagione). Totale 27 mln”.

Infine, lo stesso Ravezzani ha svelato: “Elliott ha un approccio ‘ribassista’ rispetto al calcio futuro. Ovvero ritiene di poter far emergere il Milan andando contro la corsa al rialzo di stipendi che seguono i grandi club. Se arriverà crisi vera ne trarrà vantaggio. In caso contrario il Milan resterà tra i comprimari”. La scelta di dire addio a Calhanoglu e Donnarumma non è stata condivisa appiena dallo stesso direttore di TeleLombardia.