Calciomercato Inter e Lazio, ostacoli per Kostic | I dettagli

Inter e Lazio vorrebbero mettere le mani su Kostic, ma l’Eintracht Francoforte ha le idee chiare su valutazione e formula

La Lazio e l’Inter sono alla ricerca di nuovi colpi in attacco, per rinforzare quel reparto offensivo che è stato il punto di forza di Sarri e Inzaghi. Entrambe hanno un obiettivo in comune, ovvero Filip Kostic. L’esterno offensivo ha disputato una grande stagione con la maglia dell’Eintracht Francoforte, segnando 4 gol con addirittura 17 assist in 30 presenze in Bundesliga. Il club tedesco è bottega cara, come dimostra la valutazione che fa del proprio gioiello.

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, Kostic è valutato almeno 25-30 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte. L’interesse di Inter e Lazio è confermato, ma entrambi i club non hanno molta liquidità per poter fare un investimento del genere. Nodo anche sulla formula: i biancocelesti vorrebbero il prestito con diritto, oppure obbligo di riscatto condizionato. L’Eintracht cederebbe Kostic solo a titolo definitivo.