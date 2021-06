L’Inter costretta a ripartire dopo l’addio di Antonio Conte: duro attacco al mister e al suo beniamino Vidal per una clausola contrattuale a svantaggio dei nerazzurri

L’Inter si prepara a ripartire e ad aprire un nuovo ciclo dopo la dipartita di Antonio Conte. L’allenatore ha lasciato il club con la conquista dello scudetto, ma non convinto del progetto futuro: il ridimensionamento voluto dalla dirigenza per rimettere i conti in pari si è rivelato uno scoglio insormontabile per la sua permanenza. A Simone Inzaghi il compito di mantenere alta la competitività del gruppo, ma c’è ancora chi si interroga sul burrascoso addio del tecnico ex Juventus.

Le domande riguardano sia la posizione contrattuale di Antonio Conte che di alcuni giocatori voluti espressamente dal tecnico e che ora rischiano di diventare di troppo. Il riferimento è ad Arturo Vidal, in scadenza con l’Inter nel 2022 ma non al centro del progetto tecnico. Il cileno ha vissuto una stagione con alti e bassi, ha convinto poco, sbagliando nelle partite decisive.

L’infortunio al ginocchio nel finale di campionato ha compromesso ulteriormente la sua valutazione. L’Inter si ritrova ora con un giocatore con ingaggio pesante da gestire e difficilmente piazzabile sul mercato. “Visto che lo ha voluto lui, nel contratto di Conte andava messo che, quando se ne andava, doveva portarsi via Vidal. Proprio come successo con Spalletti e Nainggolan“. Questo il pensiero espresso da Luigi Furini a Top Calcio 24.

Calciomercato Inter, attacco a Conte e Vidal

L’opinionista rincara poi la dose con una precisazione sulla posizione di Vidal: “Per liberarsi del cileno, l’Inter dovrà dargli pure una buonuscita“. Furini non è convinto, infine, neanche dal giocatore: “E’ un ruffiano, ho sentito che dal ritiro della Nazionale ha detto che vuole restare per vincere la Champions League. E’ una presa per il c**o!“. La situazione resta delicata, ma l’Inter potrebbe vedere Vidal come una risorsa, soprattutto a seguito di quanto avvenuto ad Eriksen.