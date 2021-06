Calciomercato Milan, parla Scaroni | Da Calhanoglu-Inter a Donnarumma

Il Milan perde Hakan Calhanoglu. Il trequartista è pronto a firmare con l’Inter: la reazione del presidente Paolo Scaroni

La bomba è scoppiata nelle ultime ore. Hakan Calhanoglu sarà un nuovo calciatore dell’Inter. Il trequartista turco era da mesi in trattativa per il rinnovo di contratto con il club rossonero, ma la fumata bianca non è mai arrivata. Troppa la distanza tra domanda e offerta e il calciatore non ha mai detto sì alla proposta del club rossonero.

E nelle ultime ore, in attesa di capire il futuro di Christian Eriksen, l’Inter ha affondato il colpo e sferrato l’attacco decisivo per acquistare il turco. E ora è arrivata anche la reazione da parte del presidente del Milan, Paolo Scaroni. A “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, il patron ha commentato l’addio di Calhanoglu: “Abbiamo fatto un’offerta massima per quello che siamo pronti a pagare. Se Calhanoglu trova altre soluzioni buon per lui. Ha fatto un grande campionato e si è sempre comportato bene, ma poi ciascuno è libero di fare le scelte che crede. Non ci sono recriminazioni da parte del Milan”.

Calciomercato Milan, Scaroni parla di Donnarumma dopo Calhanoglu

Scaroni parla anche della decisione di Gianluigi Donnarumma di lasciare il club rossonero: “Diamo un limite al costo dei nostri giocatori e l’offerta che abbiamo presentato per Donnarumma non è stata sufficiente. Sembra che lui volesse uscire dalla comfort zone, mi sembra positivo per un professionista come lui che si è comportato sempre in modo perfetto”. Sottolinea comunque come alla fine la soluzione presentata sia stata buona anche per il Milan, che ha visto l’arrivo di Maignan.