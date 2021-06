Calciomercato Roma, i giallorossi progettano il futuro in attesa dell’arrivo di Jose Mourinho: occhio al possibile assalto del Real Madrid

Si prospetta un’estate bollente per la Roma. I tifosi giallorossi sono impazienti di assistere al lavoro di Jose Mourinho, ma per l’arrivo del portoghese bisognerà attendere ancora qualche giorno. Il raduno comincerà il 6 luglio, come rivelato dallo stesso ‘Special One’ sul proprio profilo Instagram. Il tecnico, inoltre, ha da poco lasciato l’Inghilterra ed è tornato in Portogallo, al fine di agevolare lo sbarco nella capitale. Nel frattempo, il tecnico portoghese è già al lavoro con i Friedkin e il general Manager Tiago Pinto per rinforzare la rosa. In sede di calciomercato, i nomi concreti al momento sono quelli di Xhaka dell’Arsenal e Rui Patricio del Wolverhampton, ma per avere le idee più chiare bisognerà quanto meno aspettare la fine dell’Europeo di Portogallo e Svizzera.

Ma i capitolini non perdono di vista anche temi legati al fronte uscite. L’intenzione è quella di liberarsi dei vari esuberi, trattenendo i titolari. Occhio, però, alla possibile offensiva del Real Madrid di Carlo Ancelotti per un difensore giallorosso. Il profilo in questione – come rivela ‘Mundo Deportivo’ – è quello di Roger Ibanez: il centrale brasiliano ha disputato una stagione di alti e bassi, dimostrando però importanti qualità sia nella fase di impostazione, che in copertura. Mourinho, perciò, non vorrebbe provarsi del suo apporto nella retroguardia e preferirebbe, invece, dare via Smalling, che non rientra nei suoi piani tecnici.

Calciomercato Roma, pericolo Ibanez: spunta il Real

L’interesse degli spagnoli, però, è concreto a quanto pare. Il club di Perez deve far fronte all’addio di Sergio Ramos, sul quale pare ci sia anche l’interesse della Roma, e molto probabilmente Varane. L’ex Atalanta ha recentemente rinnovato il contratto e ora la scadenza è prevista per giugno 2025. La valutazione, invece, si attesta sui 25 milioni di euro.

Ibanez sarebbe ben lieto di rimanere alla Roma, specialmente visto l’arrivo dello Special One in panchina. Ma un’eventuale offerta del Real gli garantirebbe un enorme salto di qualità nella carriera e, quindi, potrebbe fargli cambiare idea. Vi terremo aggiornati.