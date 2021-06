L’Inter si muove per un colpo a costo zero nell’attuale sessione di calciomercato: il talento sta per arrivare, c’è la conferma



Sarà un’estate all’insegna del cambiamento quella che vive e vivrà l’Inter. Dall’addio di Conte all’approdo di Simone Inzaghi, sono diversi i nomi che circolano per il calciomercato nerazzurro. In tal senso, nelle ultime ore, è spuntato a sorpresa il nome di Hakan Calhanoglu per i campioni d’Italia. Il trequartista turco non rinnoverà con il Milan e lascerà i rossoneri, a zero, il prossimo 1 luglio. Il numero 10 ex Leverkusen è finito nel mirino di Marotta ed Ausilio e, in tal senso, arrivano conferme sull’imminente trasferimento, ormai certo, di Calhanoglu sull’altra sponda del Naviglio. L’addio del turco, 43 presenze con 9 reti e 12 assist in stagione con la squadra di Pioli, è praticamente scontato. A parlarne, ai microfoni di ‘Radio Radio’, è stato il noto giornalista Tony Damascelli che non lascia spazio a dubbi sulla beffa servita dai nerazzurri al Milan già nelle prossime ore. “Prendere Calhanoglu da svincolato, ma con alto salario: credo che Marotta e Ausilio ci stiano pensando“, le dichiarazioni di Damascelli che dunque conferma come l’approdo di Calhanoglu sia cosa fatta ed imminente.

Calciomercato, Calhanoglu va all’Inter: arriva la conferma

Damascelli ha poi proseguito: “Non un’operazione sensazionale, stiamo sempre parlando dei campioni d’italia”. Il noto giornalista ha poi parlato del futuro di Marotta e del possibile rinnovo in nerazzurro: “Si tratta di un professionista serio, nessuno lo discute. Il problema è che lui spesso non condivide delle operazioni”.

Damascelli a poi concluso la sua disamina: “Ha digerito malissimo i discorsi di Conte durante l’anno, sopportando di tutto per vincere. È comunque una garanzia a livello professionale”.

Marotta che, dunque, può firmare un altro colpo per la società campione d’Italia regalando Hakan Calhanoglu, anche come sostituto di Eriksen, per la squadra di Inzaghi.