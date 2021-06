Calciomercato Juve, scambio stellare col PSG | Tutte le cifre

Calciomercato Juve: possibile ritorno di fiamma per Paredes. Ecco l’ipotesi di scambio con il PSG: tutte le cifre e i dettagli

Sono settimane di riflessioni, sondaggi e primi contatti ufficiali per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il calciomercato estivo, infatti, entrerà nel vivo solo dopo Euro 2020: molto dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo, che si deciderà al termine dell’Europeo. Nel frattempo la rinnovata dirigenza bianconera sta sondando diversi profili, soprattutto a centrocampo, con il nome di Manuel Locatelli sempre in pole. Ma non solo. Tra i nomi accostati anche nelle scorse sessioni di mercato c’è quello di Leandro Paredes. Il centrocampista ex Roma del PSG è un vecchio obiettivo della Juve, ma mai tramontato: piace ad Allegri e non è tra gli incedibili del Paris Saint-Germain. Favorevole è anche la scadenza di contratto dell’argentino: ecco l’ipotesi di scambio tra Juventus e PSG. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio per Paredes | Cifre e dettagli

Il Nazionale argentino potrebbe così tornare di moda in casa bianconera. Paredes è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato circa 40 milioni di euro dal Paris Saint-Germain. Una cifra piuttosto alta che potrebbe spingere la Juve ad intavolare un nuovo scambio. In questo senso, la contropartita ideale sarebbe Arthur, che è già stato accostato al club parigino. Il brasiliano ha vissuto una difficile annata a Torino, caratterizzata anche dagli infortuni, e potrebbe già lasciare i bianconeri nel caso in cui la dirigenza dovesse trovare un affare vantaggioso. L’ex Barcellona è stato valutato oltre 70 milioni di euro nello scambio con Pjanic, una valutazione che si aggira oggi intorno ai 60 milioni.

Oltre a Paredes, la Juventus percepirebbe così un importante conguaglio economico di circa 20 milioni. Un eventuale affare che è al momento una semplice suggestione di calciomercato, ma che potrebbe anche concretizzarsi nei prossimi mesi. Staremo a vedere.