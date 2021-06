La Juventus vuole il colpo dal Real Madrid e arriva un assist direttamente dal tecnico Ancelotti: nuovo colpo ‘Blancos’

La Juventus non è soddisfatta della stagione che si è conclusa da poche settimane e per questo motivo sta già organizzando diversi colpi per questa sessione di calciomercato. I bianconeri sono a caccia di occasioni per rinforzare ogni reparto e ora un nuovo colpo potrebbe arrivare dal Real Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘le10sport.com’, infatti, i ‘Blancos’ vorrebbero provare a portare in Spagna l’attaccante Dominic Calvert-Lewin su richiesta di Carlo Ancelotti., che lo ha allenato all’Everton. Qualora l’affare dovesse andare in porto, il Real Madrid spenderebbe una cifra da 58 milioni di euro e sarebbe propenso a cedere Marco Asensio, seguito dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, Ancelotti

Calvert-Lewin potrebbe essere sicuramente un rinforzo importante per il Real Madrid, visto che nell’ultima annata in Premier League ha realizzato ben 16 reti nelle 33 gare disputate e può ancora crescere. La Juventus osserva la situazione perché così può tentare l’affondo per Asensio, in modo da rinforzare la propria fascia.

Il classe 1996 ha giocato tante gare quest’anno con i ‘Blancos’, ma comunque sembra essere un elemento cedibile, soprattutto in caso di nuovi innesti in attacco. La sua valutazione potrebbe aggirarsi intorno ai 30-35 milioni di euro.

In questa annata Marco Asensio ha siglato sette reti in Liga e in Champions League, dove in totale ha collezionato ben 46 presenze.