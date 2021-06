Il Milan si prepara a portare a termine tre cessioni per provare a portare a Milano il centravanti ucraino

Il Milan si prepara a portare a termine importanti cessioni che saranno fondamentali in chiave mercato per fiondarsi sugli obiettivi scelti dalla società rossonera. Sono diversi i giocatori pronti a lasciare Milanello, in particolare Diego Laxalt che sarebbe ad un passo dal trasferimento in Russia. Per il terzino uruguaiano sarebbero già in programma le visite mediche con la Dinamo Mosca prima della firma sul contratto che porterà nelle casse del Milan circa 4 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, duro attacco a Conte | Intrigo Vidal

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, top player a rischio | Assalto da PSG e United

Calciomercato Milan, tre cessioni per il colpo Yaremchuk

Tra i partenti c’è anche Samu Castillejo, molto vicino al ritorno in Spagna con il Betis Siviglia che è pronto a sborsare una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Anche il centrocampista Tommaso Pobega, ritornato dal prestito allo Spezia, piace a molti club di Serie A e potrebbe portare nelle casse del Milan circa 12 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, scambio in Premier | Addio in attacco!

Un tesoretto importante quello che sta per incassare il Milan con le cessioni e che è pronto a reinvestire in un colpo di mercato che si sta mettendo in mostra ad Euro2020 con la maglia dell’Ucraina. Si tratta di Roman Yaremchuk, centravanti classe ’95 del Gent che, come riportato da ‘calciomercato.it’, piace molto alla dirigenza rossonera ma è seguito anche da West Ham, Wolfsburg e Bayer Leverkusen. Il Milan avrebbe effettuato un sondaggio per il giocatore maavrebbe ritenuto attualmente fuori portata la richiesta di 25-30 milioni di euro fissata dal club belga.