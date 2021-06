Il Milan valuta un possibile clamoroso scambio con il top club inglese: addio e colpo in attacco, regia di Jorge Mendes

Il Milan è intenzionato a restare al vertice del calcio italiano e, per farlo, la dirigenza rossonera sta già sondando il terreno per i prossimi colpi da consegnare a mister Stefano Pioli. In tal senso, a sorpresa, il ‘Diavolo’ potrebbe cambiare volto in attacco nell’attuale sessione di calciomercato, dove dopo il rinnovo resta inamovibile Zlatan Ibrahimovic. Occhi dunque sul partner, e all’occorrenza sostituto, del gigante di Malmoe che ha diversi estimatori sparsi per l’Europa. Stiamo parlando di Rafael Leao, attaccante portoghese classe ’99 che nell’ultima annata in rossonero non ha convinto pienamente e potrebbe dunque partire. Regista di un clamoroso scambio, in Premier League, sarebbe l’agente del talento lusitano Jorge Mendes. Leao potrebbe dunque finire al Tottenham, nel caso in cui Nuno Espirito Santo (assistito anche lui dal potente procuratore) finisse sulla panchina degli ‘Spurs’.

Calciomercato Milan, Leao al Tottenham: colpo grazie a Mendes

Con Nuno Espirito Santo al Tottenham crescerebbero le ipotesi di un possibile approdo di Leao in quel di Londra. L’idea di Mendes, infatti, porterebbe ad uno scambio alla pari (sulla base di circa 30 milioni) tra l’ex Lille e l’olandese Steven Bergwijn.

L’ex esterno del PSV, arrivato al Tottenham nel gennaio 2020, è reduce da 35 presenze con gli ‘Spurs’, condite da 1 rete e ben 7 assist vincenti. Un’operazione che, dunque, accontenterebbe anche il Milan.

I rossoneri, infatti, si ritroverebbero un talento ancora giovane che il prossimo ottobre compirà 24 anni.