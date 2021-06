Il rinnovo e poi l’addio, a cercare un’altra destinazione e un’altra sfida, magari alla Juventus, che propone uno scambio top ai bavaresi

La Juventus di Massimiliano Allegri sta iniziando a prendere forma. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina dei bianconeri dopo due anni fermo ai box, ha infatti tutta l’intenzione di dire la sua in sede di calciomercato per far funzionare al meglio la squadra e poter così raggiungere gli obiettivi che sono sfumati alla sua prima esperienza alla Vecchia Signora (leggi Champions League). Uno dei reparti su cui il mister ex Cagliari e Milan vuole mettere le mani è il centrocampo, che nel campionato appena trascorso non ha brillato come ci si sarebbe aspettati.

Uno degli obiettivi è il centrale francese del Bayern Monaco, Corentin Tolisso, in scadenza di contratto con i bavaresi nel 2022. A fronte di questo, dalla Germania, non possono pretendere chissà quale cifra dalle tante fan occorse per il suo cartellino, e quindi avrebbero intenzione di alzare la posta in gioco e fargli firmare un rinnovo, così da pretendere quello che effettivamente il ventiseienne vale. Ma anche da Torino hanno preparato qualche sorpresa: uno scambio alla pari con Arthur, che potrebbe ingolfarsi solo per questioni di ingaggio, visto che quello del francese potrebbe subire degli aggiustamenti.

Calciomercato, Tolisso per Arthur | Mossa e contromossa Juventus-Bayern Monaco

Rinnovo alla mano, lo scambio tra Juventus e Bayern Monaco per Tolisso e il centrale brasiliano Arthur, che non piace molto al nuovo (vecchio) allenatore dei bianconeri, sarebbe assolutamente alla pari: 50 milioni a testa, infatti, sono le valutazioni dei due giocatori, che hanno in comune, al momento, anche un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione, oltre che la posizione in campo.

Certo è, però, che la firma del bavarese potrebbe essere subordinata soltanto a un aumento di stipendio, data anche la certezza di avere le valigie in mano subito dopo. E quindi, con la volontà della dirigenza di abbassare il monte ingaggi, la trattativa potrebbe complicarsi non poco per l’arrivo alla corte di Massimiliano Allegri. Tentare, comunque, non nuoce. Affatto.