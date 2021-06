La Juventus saluterà Cristiano Ronaldo e valuta già l’erede dell’asso lusitano: occhi in Spagna, ecco la richiesta di Allegri

Saranno settimane caldissime quelle che riguarderanno la Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero saluterà, molto probabilmente, Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, a 36 anni e con il contratto in scadenza nel giugno 2022, è pronto a fare le valigie. Ecco quindi che la società torinese avrebbe già individuato, sotto espressa richiesta di Massimiliano Allegri, l’erede dell’attaccante portoghese. Occhi in Spagna, più precisamente in casa Barcellona, dove l’espressa richiesta dell’allenatore livornese risponderebbe al nome di Ousmane Dembele. Il talento francese è stato accostato più volte alle cessioni e, visto il contratto in scadenza tra dodici mesi, potrebbe partire durante il calciomercato estivo. Nonostante la possibilità di dire addio a zero tra pochi mesi, l’esterno mantiene una valutazione molto alta: 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, rinnovo e addio | Scambio con la Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto a Varane | La decisione di Ancelotti

Calciomercato Juventus, occhi su Dembele: scambio a sorpresa

Il Barcellona di Laporta per lasciar partire proporrebbe l’inserimento nell’affare di uno dei gioielli della rosa juventina. I catalani vorrebbero Dejan Kulusevski, reduce da 47 presenze stagionali con 7 reti e 7 assist vincenti. Il talento svedese ha una valutazione di 45-50 milioni, molto vicina a quella di Dembele, per un’operazione di scambio che potrebbe prendere concretizzarsi alla pari.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Situazione dunque in divenire, la Juventus con l’addio di Ronaldo potrebbe accelerare per portare Dembele a Torino. Molto dipenderà dalla volontà del Barcellona di spingere sull’opzione Kulusevski: lo scambio tra le parti non è quindi da escludere.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Intreccio con Mendes: ritorno clamoroso!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, svolta a centrocampo | Asse con Paratici

Nell’ultima stagione con la squadra di Koeman, Dembele ha collezionato 44 presenze con 11 reti e 4 assist accumulati.