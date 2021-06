Il calciomercato della Juventus può vedere l’addio di Cristiano Ronaldo: Jorge Mendes alla regia, l’ex Serie A può finire alla corte di Allegri

Il calciomercato estivo della Juventus passerà inevitabilmente dal futuro della sua stella più luminosa. Cristiano Ronaldo potrebbe infatti salutare la ‘Vecchia Signora’ nelle prossime settimane, nonostante un contratto che lega l’asso lusitano alla Juventus fino al 30 giugno 2022. A venire incontro alle esigenze della dirigenza bianconera, per l’erede di CR7, potrebbe essere proprio il procuratore dell’ex attaccante di United e Real: Jorge Mendes. Il potente agente avrebbe in mente un intreccio che può coinvolgere, tra le altre, anche il Real Madrid di Ancelotti. L’addio di Ronaldo può portare ad un effetto domino, con una vecchia conoscenza per l’attacco di Massimiliano Allegri. Si tratta di Andrè Silva, ex punta del Milan che in Germania ha collezionato numeri straordinari. Il portoghese, già accostato alla Juventus, lascerà con ogni probabilità l’Eintracht Francoforte per 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: l’erede lo porta Mendes

Una cessione inevitabile per i tedeschi che, come riporta ‘Fichajes.com’, puntano ad ottenere liquidità da reinvestire per il riscatto di Luka Jovic dal Real Madrid. Uno scenario che Ancelotti gradirebbe visto che la punta serba non rientra nei piani dei ‘Blancos’. Mendes può quindi disegnare la clamorosa trattativa che rivedrebbe il ritorno di Andrè Silva, dopo la deludente esperienza con la maglia del Milan, in Serie A.

Oltre ai nomi già circolati nelle ultime settimane, quello del portoghese può quindi rappresentare la pista calda per l’attacco, per rimpiazzare il partente Cristiano Ronaldo.

Nell’ultima annata con l’Eintracht Francoforte, Andrè Silva ha messo a segno 29 reti con 10 assist in 34 presenze: il suo futuro può chiamarsi Juventus, ci pensa Jorge Mendes.