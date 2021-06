Calciomercato Juventus, proposto lo scambio | Intreccio con Paratici

Le manovre per il centrocampo della Juventus sono già iniziate sul calciomercato. I bianconeri vanno a caccia di un colpo e potrebbe avvenire grazie a Paratici

La Juventus ha tutta l’intenzione di ristrutturare la sua rosa alla ricerca di colpi importanti per accontentare Massimiliano Allegri. I bianconeri sembrano pronti a guardare in giro per l’Europa, a caccia di nomi per dare una svolta alla manovra della squadra. Sono tanti i profili sul tavolo della Vecchia Signora. Si parla molto di un possibile ritorno di Miralem Pjanic che potrebbe far comodo davanti la difesa alla Juventus.

Non rappresenta, però, l’unico profilo che piace particolarmente ai bianconeri. Si parla ormai da tempo di quel Manuel Locatelli che sta facendo impazzire l’Italia a Euro 2020. Le sue qualità sono indubbie, ma la valutazione è alta: la Juventus è comunque da tempo sul calciatore. Non rappresentano comunque gli unici nomi in via di valutazione. Secondo quanto vi abbiamo riportato, Sergio Oliveira è un altro dei profili in ballo, ma un’altra pista potrebbe presto surriscaldarsi, direttamente proveniente dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, si scalda l’asse con Paratici: via Arthur con lo scambio

Il centrocampo della Juventus potrebbe presto vedere una profonda ristrutturazione. Arthur è in bilico per la prossima stagione. Il centrocampista si è reso protagonista di alcuni errori pesanti nell’annata appena trascorsa e le sue prestazioni hanno fatto fatica a decollare. Per questo, il centrocampista brasiliano, arrivato a suon di milioni nello scambio con Pjanic, potrebbe presto dire addio alla Juventus.

La sua cessione potrebbe passare direttamente da un nuovo intreccio con Paratici. Cherubini potrebbe proporre, infatti, all’ex dirigente uno scambio tra Arthur e Tanguy Ndombele. Il calciatore francese per caratteristiche potrebbe piacere non poco a Massimiliano Allegri e dare una svolta al centrocampo bianconero. L’operazione potrebbe decollare attraverso uno scambio di prestiti con il riscatto che sarebbe valutato al termine della stagione. Una pista da tenere particolarmente in considerazione per il prossimo futuro e di grande interesse per i colori bianconeri.