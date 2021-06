Calciomercato Juventus, assalto a Varane | La decisione di Ancelotti

Il futuro della Juventus sul calciomercato potrebbe passare anche dal nome di Raphael Varane. Assalto bianconero e decisione presa per Carlo Ancelotti

Uno dei nomi caldi per il calciomercato della Juventus potrebbe essere Raphael Varane. Il difensore del Real Madrid potrebbe essere ai titoli di coda della sua avventura in Spagna. Il rinnovo di contratto tarda ad arrivare con il club spagnolo e le prospettive di permanenza sono in forte discussione nelle ultime ore.

In Spagna, in particolare, il ‘Mundo Deportivo’ ha sottolineato come Florentino Perez non abbia intenzione di farsi tirare dentro in una nuova telenovela per il futuro di uno dei suoi big. Il calciatore non ha ancora risposto all’ultima offerta di rinnovo da parte dei Blancos e ora le possibilità di addio aumentano, con alcuni dei maggiori club internazionali in fila per tentare di arrivare al centrale difensivo. In particolare, secondo quanto riporta ‘don balon’, Manchester United e Juventus sarebbero alla finestra per comprendere il futuro del calciatore. In ballo, però, possibili offerte che arrivino a 60 milioni di euro o un po’ più basse. Piste che andranno seguite con particolare attenzione, al netto, però, della volontà del Madrid.

Calciomercato Juventus, assalto a Varane e contromossa Ancelotti: il punto

Ancora secondo ‘don balon’, però, gli scenari per il futuro del francese sarebbero molto più votati verso una permanenza al Real Madrid. Carlo Ancelotti non vorrebbe perdere un altro calciatore di altissimo livello in difesa, dopo la partenza di Sergio Ramos. Per questo ha chiesto alla sua società di trattenere il centrale, anche se dovessero arrivare offerte da 100 milioni di euro. Una decisione chiara per il futuro del difensore che sarà sempre più un perno del Real, secondo le ultime novità, con buona pace di Juventus, United e le altre big interessate.