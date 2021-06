La Juventus è vigile sul calciomercato e cerca nuove occasioni per rialzarsi in futuro: possibile colpo dal Real Madrid

Non è stata un’annata facile per la Juventus, che vuole rialzarsi in maniera definitiva nella prossima stagione cercando di tornare sul tetto d’Italia e tornando ad essere competitivi in Europa. I primi cambi sono stati già effettuati e riguardano la panchina, ma ora bisogna proseguire con la campagna di trasferimenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, duro attacco a Conte | Intrigo Vidal

I bianconeri cercano anche dei colpi importanti per rinforzare soprattutto il proprio centrocampo, che ha avuto diverse difficoltà in questi mesi. Nel mirino c’è Isco del Real Madrid, che ha il contratto in scadenza nel 2022 ma non è escluso che un possibile addio avvenga già in questi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scelto il post Ronaldo | Lo vuole Allegri!

Calciomercato Juventus, occasionissima Isco: il Real Madrid paga metà ingaggio

Secondo quanto riportato da ‘DefensaCentral’, infatti, il classe 1992 potrebbe salutare i ‘Blancos’ già in questa sessione di calciomercato e la società starebbe spingendo per avere un addio subito. Il Real Madrid infatti sarebbe addirittura disposto a pagare una parte di stipendio per agevolare un suo acquisto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rinnovo e addio | Scambio con la Juventus

Il club spagnolo potrebbe pagare metà ingaggio del prossimo anno di Isco e per questo la Juventus può fare un tentativo importante. I ‘Blancos’ potrebbero fare lo stesso anche con Marcelo, ma la priorità per i bianconeri sembra essere quella di rinforzare il proprio centrocampo. In questo caso il club di Florentino Perez risparmierebbe sullo stipendio anche se non guadagnerebbe dalla cessione del calciatore.

In questa annata Isco ha totalizzato 25 presenze in Liga e 3 in Champions League ma non ha siglato neanche una rete.