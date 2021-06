No secco alla Juventus e duplice beffa in arrivo per la società bianconera: il colpo vola in Spagna

Sarà un’estate all’insegna del cambiamento quella della Juventus, guidata nuovamente da Massimiliano Allegri. Chiusa l’era Pirlo e salutato anche Fabio Paratici, per il club bianconero non arrivano buone notizie per quanto riguarda uno dei profili maggiormente attenzionati per il ruolo di direttore sportivo. Luis Campos, ex Lille, avrebbe infatti rifiutato al corte della ‘Vecchia Signora’ e dunque, molto difficilmente, si trasferirà in Italia. Il noto dirigente pare destinato ad accasarsi in Spagna, con il Real Madrid di Florentino Perez pronto ad accoglierlo nelle prossime settimane di calciomercato. Con Campos a studiare le mosse di mercato per le ‘Merengues’, per la squadra di Ancelotti arriverebbe un rinforzo che piace, tra le altre, proprio alla Juventus. Doppia beffa all’orizzonte per la società di Andrea Agnelli: ecco i possibili sviluppi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dzeko pista viva | Intreccio con Ronaldo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Marotta in allarme | Assalto a de Vrij!

Calciomercato Juventus, Campos va al Real: colpo per Ancelotti

Campos a Madrid sponda Real, una possibilità concreta e assai probabile, che cresce con il passare delle ore. L’ex ds del Lille vorrei però sbarcare in quel di Madrid con un primissimo colpo di spessore. Si tratta del centrale difensivo del Lille, classe ‘2000, Sven Botman. L’olandese è stato accostato anche alla Juventus ma il suo destino potrebbe quindi essere alla corte di Carlo Ancelotti.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Campos porterebbe quindi Botman, strappando al suo ex club per circa 15-20 milioni di euro. Un ko pesantissimo, e doppio, per la Juventus che dovrà andare a caccia di nuovi profili sia per l’area sportiva che per rinforzare la retroguardia a disposizione di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, la Juventus è rimasta l’unica corteggiatrice | Ecco il ritorno dell’ex

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo dal Real Madrid | Ultima parola ad Ancelotti

Sono 47 le presenze del difensore olandese, con 1 assist in oltre 4000′ sul rettangolo verde tra campionato e coppe con la maglia del Lille, con il quale si è laureato campione di Francia.