Carlo Ancelotti mette nel mirino il gioiello dell’Inter e prova a farsi avanti con un’intrigante offerta di scambio: i dettagli

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid che, salutato Zidane, punta per la seconda volta sul tecnico di Reggiolo. L’ex allenatore di Juventus, Milan e Napoli ha intenzione di rinforzare la rosa dei ‘Blancos’, dopo un’annata decisamente sotto le aspettative. Il Real Madrid di Ancelotti può quindi pescare in Serie A ed in particolar modo in casa Inter, per il prossimo calciomercato estivo. Il nome caldo, stando a quanto riportato da ‘Defensa Central’ è quello di Nicolò Barella. Il forte centrocampista ex Cagliari ha una valutazione importantissima, vista anche l’attuale scadenza ferma al 30 giugno 2024 con l’Inter: circa 65 milioni di euro. Barella, che nei prossimi giorni sarà protagonista dell’Europeo con l’Italia di Mancini, è quindi in cima alla lista dell’allenatore emiliano che per convincere l’Inter, ha intenzione di proporre un intrigante scambio per il prossimo luglio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, stella sul mercato | Scambio choc!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, bomber in partenza dalla Premier | Duello Juventus e Inter

Calciomercato Inter, Ancelotti in pressing per Barella: l’offerta

L’idea del club madridista sarebbe quella di imbastire uno scambio, inserendo uno degli esuberi del club di Perez ormai da tempo fuori dal progetto tecnico, anche con Zidane. Si tratta di Isco, già accostato all’Inter e valutato circa 25 milioni con un ingaggio percepito a Madrid di ben 7 milioni di euro. percepisce un ricco ingaggio da 7.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In scadenza tra un anno, l’Inter non sarebbe interessata al trequartista ex Malaga rifiutando l’eventuale offerta del Real. Barella, dunque, non finirà in uno scambio con Isco: l’Inter dice no.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, coppia stellare a Madrid | Decide Conte!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, senza Conte cambia il futuro | Possibile addio

Il centrocampista sardo (46 presenze, 3 reti e ben 13 assist) rimane uno dei nomi più chiacchierati per l’imminente mercato estivo.