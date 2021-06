L’addio di Conte e il prossimo arrivo di Simone Inzaghi in panchina potrebbero anche modificare il destino di Christian Eriksen. Riflessione in atto

La situazione di incertezza che vive l’Inter in questo momento porta ad inevitabili riflessioni su tutti i componenti della rosa nerazzurra. Tra questi anche Christian Eriksen, che dopo mesi da separato in casa con Antonio Conte è riuscito dall’inizio del 2021 in poi ad imporsi con costanza e decisione anche in Serie A. Il danese si è infatti ritagliato su misura un ruolo differente, convincendo lo stesso tecnico salentino a dargli quella fiducia mancata fino a quel momento. Così facendo, da mezzala sinistra, Eriksen ha dato anche un contributo importante per il cambio di marcia dell’Inter scudettata che ha trovato un assetto ben consolidato proprio dal suo insediamento in mediana. Un nuovo exploit che ha portato così l’Inter a considerare nuovamente importante la figura dell’ex Tottenham anche per il futuro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Hakimi in bilico | Scambio ed erede dalla Germania

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, svolta Hakimi: c’è la smentita | I dettagli

Calciomercato Inter, dubbio Eriksen col nuovo allenatore: dalla Premier al PSG

L’addio di Conte e l’attuale politica di ridimensionamento dei costi del club potrebbero però portare l’Inter a nuove riflessioni sul futuro di Eriksen che dal canto suo si guarda intorno. Come evidenziato dallo stesso centrocampista molto dipenderà anche dal nuovo allenatore, che a meno di sorprese dovrebbe essere Simone Inzaghi, che come Conte predilige la retroguardia a tre. Le caratteristiche degli interpreti alla Lazio sono però differenti rispetto a quelli che troverebbe in nerazzurro, in particolare nella figura dello stesso Eriksen, più tecnico e molto meno fisico rispetto a Milinkovic-Savic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, contatti con l’agente | Colpo low cost per Inzaghi!

Dalle impostazioni tattiche del nuovo tecnico potrebbe così dipendere il futuro del danese, che dal ritiro della sua nazionale qualche dubbio lo ha lasciato facendo scattare un campanello d’allarme. In coesione con la politica di riduzione del monte ingaggi, la sua cessione potrebbe però riprendere corpo qualora arrivasse la giusta offerta soprattutto dall’estero dove Eriksen piace sempre in Premier League dove ha lasciato un grande segno, senza dimenticare il PSG del mentore Mauricio Pochettino, che anche in un eventuale ritorno al Tottenham potrebbe decidere di portarlo con se. Accostato nel recente passato anche alla Bundesliga, l’ex Spurs nelle stagioni scorse è stato avvicinato anche al Real Madrid, altro club in orbita Pochettino qualora l’argentino riuscisse a liberarsi dall’impegno con i parigini. Si tratta di una pista molto più complessa ed improbabile da percorrere, mentre l’Inter dal canto suo con l’eventuale partenza del danese andrebbe a risparmiare un sontuoso stipendio da 7,5 milioni di euro netti che libererebbe spazio salariale da un calciatore in scadenza 2024.