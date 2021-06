Il futuro di Hakimi non è legatissimo a quello dell’Inter che teme assalti dall’estero. Intanto si guarda intorno per un possibile erede

L’Inter vive un momento di profonda incertezza e cambiamento dopo il divorzio da Antonio Conte. I nerazzurri sono reduci da un’annata straordinaria dal punto di vista sportiva, condita dalla vittoria dello scudetto, ma ora il club di Suning si ritrova a fare letteralmente i ‘conti’ con la realtà. La società necessita di un ridimensionamento proprio dal punto di vista economico tra entrate e soprattutto uscita, con possibile abbassamento del pesante monte ingaggio. In ottica addio negli ultimi giorni si è parlato molto della possibile partenza di Achraf Hakimi, esterno marocchino arrivato solo un anno fa per circa 45 milioni di euro dal Real Madrid. Il PSG fa sul serio ma 60 milioni non dovrebbero bastare a soddisfare l’Inter che qualora volesse davvero cederlo giocherà al rialzo. I nerazzurri inoltre non rimangono a guardare e sondano il mercato per un erede. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, via Hakimi e pronto lo scambio: erede dalla Germania

In caso di addio di Hakimi, l’Inter andrebbe a caccia di un esterno con caratteristiche simili nel segno della continuità, ma rispettando la politica di ridimensionamento. In linea con i nuovi dettami di riduzione dei costi potrebbe esserci Stefan Lainer del Borussia Moenchengladbach, reduce da una buona stagione condita peraltro da due reti e ben 6 assist. L’austriaco abbina capacità fisiche ed esperienza, ed è abile a ricoprire proprio la posizione di Hakimi in campo: esterno a tutta fascia ma anche terzino destro di spinta nella difesa a 4, tatticamente sarebbe ideale e a costi contenuti.

L’Inter ha peraltro rapporti con la società teutonica dopo il prestito di Lazaro che dovrebbe tornare alla base in attesa di nuova collocazione. In caso di assalto a Lainer i nerazzurri per ammortizzare la spesa potrebbero riproporre sul piatto proprio il cartellino dell’esterno austriaco ma a titolo definitivo in un vero e proprio scambio. Il valore di mercato di Lainer non supera ad oggi i 15 milioni di euro ed ha un contratto fino al 2024.