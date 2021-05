Il calciomercato dell’Inter prende forma: salutato Conte e in arrivo l’ufficialità di Inzaghi, ecco il colpo in Serie A per il tecnico piacentino

L’Inter sta per ripartire da Simone Inzaghi. Il tecnico ormai ex Lazio è l’erede scelto da Marotta per rimpiazzare Conte. Con l’allenatore piacentino spazio a diverse idee per il prossimo calciomercato estivo. In tal senso, l’ultima idea potrebbe arrivare dall’agente dell’allenatore dell’Inter Tullio Tinti. Negli ultimi giorni le visite presso la sede nerazzurra da parte del noto procuratore si sono fatte sempre più frequenti: da un lato il futuro in nerazzurro di Inzaghi, dall’altro quello di un altro suo assistito Bastoni. Ecco quindi che la società milanese potrebbe approfittarne per dare l’assalto ad un altro dei talenti gestiti da Tinti, per il prossimo mercato estivo. Si tratta di Mattia Zaccagni, trequartista classe 1995 ed in scadenza tra tredici mesi con l’Hellas Verona.

L’Inter potrebbe quindi provare ad avvicinarsi al colpo Zaccagni sbaragliando la concorrenza. Ci ha pensato la Juventus così come anche il Napoli di De Laurentiis ed il Milan, ma alla fine il talento di Cesena potrebbe vestire la maglia dell’Inter.

Il cartellino di Zaccagni è valutato circa 15 milioni di euro e grazie agli eccellenti rapporti con Tullio Tinti (agente tra gli altri di Darmian e Ranocchia) la pista che porterebbe in nerazzurro il 25enne può subire un’accelerata.

In questa stagione con la squadra di Juric, Zaccagni ha segnato 5 reti con 7 assist in 37 presenze complessive.