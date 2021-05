La Serie A è terminata da pochi giorni ed i club di Serie A stanno già movimentando il calciomercato estivo: firma in arrivo per l’ex interista

Sarà una Serie A molto diversa da quella appena conclusa, quella che dopo l’Europeo prenderà il via con l’Inter campione in carica pronta a difendere il tricolore. Una delle panchine che ancora cerca un suo ‘padrone’ è quella del Napoli che, dopo aver visto sfumare clamorosamente la pista Conceicao, è vicinissimo a Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, quella odierna è stata una giornata di contrattazioni per i legali del tecnico toscano che guidati dal figlio dell’allenatore hanno limato quasi tutti i dettagli e nelle prossime ore i documenti saranno inviati al Napoli.

Calciomercato, Spalletti al Napoli: siamo ai dettagli

Dai diritti di immagine alle postille tecniche tutto, viene riportato, si è svolto nel massimo della serenità e con qualche lungaggine dovuta all’estensione dei contratti voluti dal patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis.

Il club campano ha dunque scelto Spalletti per sostituire Gattuso e, d’ora in avanti, ogni minuto può essere quello giusto per l’annuncio ufficiale. Luciano Spalletti sarà il nuovo tecnico del Napoli.

Situazione dunque in divenire, De Laurentiis è pronto a puntare tutto sull’ex Roma ed Inter ad un passo dal ritorno nel calcio italiano.