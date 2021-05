Nome caldo per la panchina del Napoli anche se le dichiarazioni di De Laurentiis lasciano dubbi su chi possa essere l’erede di Gattuso

L’addio di Rino Gattuso era già stato annunciato prima della fine della stagione e certamente la mancata qualificazione in Champions League non è stato un degno epilogo dell’ottimo lavoro svolto dal tecnico calabrese sulla panchina del Napoli. Le ferite con De Laurentiis non si sono mai ricucite e oggi è arrivato l’annuncio che l’ex Milan sarà il nuovo allenatore della Fiorentina.

Calciomercato Napoli, Galtier nome caldo per la panchina

Tutte le strade portavano a Sergio Conceicao, accostato al Napoli e apparentemente ad un passo dal tornare in Italia in veste di allenatore sulla panchina partenopea. La smentita odierna di Aurelio De Laurentiis su qualsiasi tipo di contatto col tecnico portoghese ha ribaltato completamente la situazione. Il patron del Napoli ha annunciato che il prossimo allenatore è già stato deciso e che verrà svelato entro una settimana. Tornano quindi a farsi spazio le varie ipotesi su chi prenderà il posto di Gattuso e un indizio arriva dalla Francia, in quanto il tecnico del Lille neo campione di Francia, Christophe Galtier, in carica dal 2017, ha deciso di lasciare il club per provare una nuova esperienza e adesso è il primo nome, il più probabile per sedere sulla panchina del Napoli.

L”Equipe’ ha annunciato l’addio del tecnico marsigliese e adesso è un nome caldissimo per gli azzurri. De Laurentiis, però, che ha parlato a ‘RTP Sport’, ha sottolineato la voglia di puntare su un italiano: “Conceicao buon allenatore, ma non è nella mia lista. Vogliamo puntare su un italiano”. Parole che escluderebbero anche Galtier dalla corsa alla panchina anche se quella del patron degli azzurri potrebbe essere una strategia per depistare la stampa. Rimangono, comunque, tra le possibilità i nomi di Allegri, Spalletti e Simone Inzaghi.