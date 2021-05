L’Italia batte 7-0 San Marino nell’amichevole che dà il via al raduno pre-Europeo: apre Bernardeschi, doppietta per Politano

L’Italia onora l’impegno e passeggia su San Marino nell’amichevole che apre il raduno pre-Europeo. Alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari finisce 7-0 per gli azzurri, con il ct Roberto Mancini che ha potuto sfruttare il test per ultimare la scelta dei giocatori da convocare per la competizione. Dopo una mezz’ora conclusa a reti inviolate, è Bernardeschi – quest’oggi capitano – a dare il via alle danze: pochi minuti dopo raddoppia Ferrari su azione di corner, diventando il 29° marcatore differente alla guida di Mancini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, un big ai saluti | Trattativa avanzata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte al Real Madrid | Via un suo fedelissimo

Nella ripresa tanti cambi e via allo show: subito scatenato Matteo Politano, autore di una doppietta: l’esterno è diventato il secondo giocatore del Napoli ad aver segnato una doppietta con la Nazionale Italiana dopo Marcello Mihalich nel 1929. Nel finale mette il timbro anche Andrea Belotti, prima della seconda doppietta di serata a firma Pessina. Test poco probante, ma buoni spunti: delude Kean, uscito all’intervallo e poco coinvolto nel corso della prima frazione di gioco.

Italia-San Marino 7-0: il tabellino

Italia-San Marino 7-0

Marcatori: 32′ Bernardeschi, 34′ Ferrari, 49′ 77′ e Politano, 67′ Belotti, 75′ e 87′ Pessina

ITALIA (4-3-3): Cragno (63′ Meret); Toloi, Mancini (63′ Di Lorenzo), Ferrari, Biraghi (73′ Bastoni); Castrovilli, Cristante, Pessina; Bernardeschi, Kean (46′ Politano), Grifo (63′ Belotti).

SAN MARINO (4-5-1): E. Benedettini; Ma. Battistini, Fabbri, Rossi, Palazzi (73′ D’Addario); F.R. Tomassini (51′ Vitaioli), Lunadei (51′ Grandoni), Mularoni, E. Golinucci, Hirsch (51′ Brolli); Nanni.