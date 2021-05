L’Inter riflette sulle operazioni di calciomercato: prima degli acquisti si pensa alla cessione di un big, con il PSG in pressing

L’Inter pianifica le mosse di calciomercato. In attesa di ufficializzare la nomina di Simone Inzaghi come nuovo allenatore, la società valuta i colpi da attuare per mettere a disposizione del piacentino una rosa competitiva. Il tecnico ripartirà dal 3-5-2, schema che ha fatto le sue fortune alla Lazio e conosciuto alla perfezione anche dai nerazzurri di Conte. Prima degli acquisti, però, sarà necessaria la cessione di un big, e il PSG rizza le antenne.

Calciomercato Inter, un big al PSG

La squadra parigina è stata eliminata in semifinale di Champions League e non è riuscita a vincere neanche il titolo nazionale. Il club è ambizioso e vuole tornare al alzare un trofeo: si pensa ai rinforzi e un nome che incuriosisce la dirigenza è quello di Achraf Hakimi. La trattativa è nell’aria da alcuni giorni e – come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ – starebbe avanzando spedita.

Il quotidiano rivela che si tratterebbe di un affare tra i 50 e i 60 milioni di euro di valutazione complessiva. Nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti: Hakimi può essere dunque la cessione top necessaria per la casse nerazzurre. Una sola stagione all’Inter, ma prestazioni al top: sette gol e undici assist tra campionato e coppe.

Calciomercato Inter, sacrificio Hakimi

La cessione di Hakimi rappresenterebbe un duro colpo per Inzaghi, tecnico che fa del gioco sulle fasce la sua forza. Il club è però fiducioso che il sacrificio permetterebbe di evitarne altri, pur restando fermo l’obiettivo di un attivo di mercato da centrare per una cifra tra i 90 e i 100 milioni.