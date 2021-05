Il futuro della panchina del Napoli è ancora da stabilire: Sergio Conceicao è in pole, ma arriva anche l’annuncio di Galtier

Il Napoli sta vivendo ore frenetiche. La stagione si è conclusa nel peggiore dei modi: gli azzurri avevano collezionato diverse vittorie e prestazioni positive nell’ultimo periodo. Ma alla fine non hanno retto la pressione e non sono andati oltre l’1-1 contro il Verona al ‘Diego Armando Maradona’, fallendo così l’obiettivo Champions League. Un risultato che ha portato all’esonero immediato di Gennaro Gattuso, ufficializzato dal presidente De Laurentiis con un messaggio sul proprio profilo Twitter. Il nome in pole per il sostituto, al momento, è Sergio Conceicao del Porto, ma occhio – in vista della sessione di calciomercato – anche a Cristophe Galtier in forza al Lille. Si era parlato di un interessamento dei partenopei già nelle scorse settimane e ora è arrivato un annuncio da parte del tecnico francese stesso a tal proposito.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, intreccio shock | Il Barcellona prova la ‘beffa’

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, addio Pirlo: nuovo annuncio | Non sarà più l’allenatore“

Calciomercato Napoli, svolta Galtier: l’annuncio del tecnico

Galtier ha sorpreso tutti nella Ligue 1 strappando il titolo ai colossi del PSG con il Lille. Tante le squadre che puntano hanno messo gli occhi sul suo profilo e tra queste c’è anche il Napoli, che avrebbe già avanzato una proposta. La conferma arriva dallo stesso tecnico, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Rmc’: “Ho parlato con il Lille questa mattina. Siamo ancora in un periodo di festeggiamenti, stiamo approfittando di questi ultimi momenti di gioia. Ci vedremo poi a fine giornata o domani con i dirigenti. Non ho ancora preso la mia decisione per quanto concerne il il futuro”.

Galtier, poi, aggiunge: “Non ci sono solo Nizza e Lione come club interessati, c’è anche il Napoli. Mi piace molto allenare in Francia. Abbiamo discusso due mesi fa con il presidente, abbiamo parlato del futuro, ma non ho preso alcuna decisione. Sto riflettendo”.