Calciomercato Juventus, Pirlo verso l'addio | Annuncio sul suo esonero

La Juventus è pronta a subire un ribaltone in panchina. Le ultime novità sul futuro di Andrea Pirlo e il possibile esonero

La Juventus è riuscita ad accedere nella giornata di ieri alla prossima Champions League. La Vecchia Signora è riuscita in extremis a riappropriarsi di un posto nella massima competizione europea. Il futuro dei bianconeri, però, ancora non è per nulla chiaro, soprattutto per quanto riguardo il destino della panchina. Nonostante ieri nel post-partita, Andrea Pirlo abbia espresso la chiara volontà di proseguire alla guida dei bianconeri, il suo futuro resta fortemente in bilico. Si attendono decisioni da parte della società e di Andrea Agnelli.

Non arrivano buone notizie, infatti, sul futuro dell’allenatore, che si starebbe avvicinando all’esonero. Secondo quanto riporta Matteo Caronni a ‘Top Calcio 24’, infatti, l’addio del tecnico alla panchina della Juventus sarebbe ormai imminente. Di seguito le sue dichiarazioni: “Arrivano voci da Torino sull’esonero di Pirlo. Siamo in attese di conferme ma sembrerebbe che gli sia stato già comunicato che non sarà più l’allenatore della Juventus la prossima stagione”.