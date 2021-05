Calciomercato, Spalletti verso il Napoli | Affare in Premier: Inter e Juve KO

Il futuro della panchina continua a far discutere, ma occhio alla svolta legata a Luciano Spalletti. Attenzione al primo colpo con beffa a Inter e Juventus

E’ un momento cruciale per comprendere il futuro delle maggiori panchine di Serie A. Un autentico terremoto è scoppiato in casa Inter: Antonio Conte dice addio, mentre anche la Juventus deve ancora capire come verrà gestito Andrea Pirlo e se alla fine si opterà per un ribaltone in panchina. Rebus che verranno sciolti nei prossimi giorni, forse nelle prossime ore, in sede di calciomercato.

Ma anche il Napoli è a caccia di un nuovo nome per la panchina e in tal senso un profilo adatto potrebbe essere quello di Luciano Spalletti. Come riportato da ‘Calciomercato.it’, sono poche le possibilità che Massimiliano Allegri arrivi nel capoluogo campano, mentre quella del tecnico di Certaldo resta una candidatura forte. E il suo arrivo a Napoli avrebbe inevitabilmente conseguenze sul calciomercato: occhio al primo colpo che l’allenatore potrebbe avallare per la panchina partenopea.

Calciomercato Napoli, Spalletti e il pressing per Emerson Palmieri: Inter e Juventus KO

Luciano Spalletti, in caso di arrivo al Napoli, potrebbe subito intervenire in un ruolo delicato per i partenopei. Si parla di Emerson Palmieri: il terzino mancino è in uscita dal Chelsea e pronto al ritorno in Italia. Il laterale ex Roma è da tempo nel mirino di Inter e Juventus, ma ora il Napoli potrebbe tentare il sorpasso alle due big.

Il calciatore della Nazionale italiana ha tutta l’intenzione, infatti, di tornare in Italia e rappresenta un pallino del tecnico di Certaldo. Nonostante abbia giocato a singhiozzo, il Chelsea per lui continua a chiedere 12-15 milioni di euro, una cifra comunque abbordabile per accontentare il tecnico ex Inter e Roma. L’ingaggio percepito dall’esterno si attesta sui 4 milioni di euro netti, ma il decreto crescita potrebbe venire in aiuto di chi dovesse acquistarlo in Italia e abbassare la cifra che altrimenti percepirebbe a lordo. Vedremo, dunque, se l’arrivo di Spalletti andrà a buon fine e accelererà anche l’acquisto di Palmieri.