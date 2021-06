Il futuro di Theo Hernandez potrebbe essere al Paris Saint-Germain. Con la cessione del francese Maldini può beffare Juve e Inter

Il Paris Saint-Germain guarda in Italia, nello specifico in casa delle milanesi, per rifare le corsie esterne. Se per quella di destra l’obiettivo è Achraf Hakimi dell’Inter, con la smentita dell’agente a Calciomercato.it da catalogare come normale gioco delle parti, per quella di sinistra in prima fila c’è Theo Hernandez del Milan. Il Ds dei parigini Leonardo, come noto con un passato (antico e recente) in rossonero, si sarebbe già mosso in prima persona per convincere il classe ’97 di Marsiglia a traslocare in quel di Parigi.

Possibile che sul tavolo del terzino della squadra di Pioli sia già giunta una proposta contrattuale molto importante, da 6-7 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni. Per il club di Elliott, invece, la proposta potrebbe toccare quota 60 milioni di euro.

Parliamo di una cifra importante per il mercato post Covid e che, proprio per questo, il Milan potrebbe accettare. Con 60 milioni, poi, la dirigenza milanista avrebbe la possibilità di tenere alto il livello della rosa, se non di innalzarlo con l’inserimento di due calciatori di spessore internazionale. Il primo potrebbe essere Emerson Palmieri, sostituto ideale di Theo e fresco vincitore della Champions con il Chelsea. L’italo-brasiliano punta a tornare in Serie A e, come noto, piace già a Juventus, Inter e Napoli.

Con 15 milioni il Milan potrebbe chiudere il suo acquisto mettendo ko la concorrenza italiana, ora ‘bloccata’ per tanti motivi. I 35 dei 45 milioni rimanenti potrebbero essere investiti per Rodrigo De Paul, visto come degno successore di Hakan Calhanoglu che come Donnarumma può andar via a costo zero. Anche l’argentino in forza all’Udinese è un obiettivo di Inter e Juve, anche se al momento in pole c’è l’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Materazzi: “Inzaghi-Inter scelta di vita. Assalto ai big della Lazio? Ecco cosa spero”

Calciomercato, Theo Hernandez ‘porta’ Emerson e De Paul: il Milan ‘beffa’ Juventus e Inter facendo plusvalenza

La vendita di Theo Hernandez, che ha un contratto da circa 2 milioni bonus inclusi in scadenza a giugno 2024, al PSG per 60 milioni di euro permetterebbe al Milan di realizzare una plusvalenza da ben 48 milioni di euro visto che ora il transalpino ‘pesa’ a bilancio per circa 12 milioni.

A.R.