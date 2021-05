Matteo Materazzi, in esclusiva a calciomercatoweb.it, ha parlato di Inzaghi all’Inter e dell’assalto ai big della Lazio

Queste giornate frenetiche di calciomercato, specie per quanto riguarda il fronte panchine, ci stanno regalando ogni giorno una sorpresa diversa. Che sia bella, che sia brutta, dipende solo dai punti di vista. Un breve riepilogo ci dice che Gennaro Gattuso ha salutato il Napoli ed è il nuovo allenatore della Fiorentina, al posto di Beppe Iachini; Andrea Pirlo, dopo un solo anno alla Juventus, dovrà abdicare per fare spazio al ritorno di Massimiliano Allegri. E poi c’è l’Inter. Rimasta orfana di Antonio Conte, l’uomo che l’ha riportata al comando della Serie A dopo undici anni, che ha deciso di non continuare la sua esperienza ai nerazzurri.

E quindi, quella che sembrava una delle poche certezze, considerati soprattutto i risultati ottenuti sul campo, è diventata una situazione bollente. Di nomi, per la successione del pugliese, ne sono stati fatti parecchi. Lo stesso Allegri era in lizza per prendere il posto di Conte, ma non solo. Tra capovolgimenti di fronte, annunci a mezza bocca, alla fine è arrivato Simone Inzaghi, l’ormai ex allenatore della Lazio, che solo nella serata precedente, in un vertice a Villa San Sebastiano, aveva dato la sua parola, per altri tre anni, al presidente Claudio Lotito. La storia ci ha restituito altro, e noi di calciomercatoweb.it, abbiamo parlato con Matteo Materazzi, agente e intermediario, molto vicino a Inzaghi, ma anche laziale.

Inter | Inzaghi e all’assalto dei big della Lazio: ESCLUSIVO Materazzi

Da laziale, come ha vissuto questa scelta di Simone Inzaghi di ‘abbandonare’ la Lazio e andare all’Inter?

Da laziale, ovviamente, sono dispiaciuto, ma d’altra parte sono contento per lui che ha la possibilità di continuare il suo percorso lavorativo.

Quindi non la vede come un voltafaccia: avevano detto che aveva firmato per la Lazio e poi, alla fine, è andato all’Inter?

No, non la vedo come un voltafaccia, la vedo come una scelta sua di vita. Dopo cinque anni, ha voluto misurarsi con un altro ambiente.

Pensa che ora ci saranno nuove fughe da Roma a Milano? Inzaghi potrebbe richiedere alcuni dei suoi fedelissimi all’Inter, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, per esempio?

Questo non lo so, ma spero che da laziale rimangano a Roma.