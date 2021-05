L’addio all’Inter di Antonio Conte rischia di innescare un effetto domino anche sui big della squadra. Occhi puntati su Nicolò Barella

L’addio di Antonio Conte ha scosso l’ambiente interista, costringendo così il club di Suning a ridisegnare ancora una volta le proprie strategie. Con un comunicato infatti l’Inter ha annunciato il divorzio ufficiale con l’allenatore salentino che in due anni ha portato in dote uno scudetto che mancava ormai da oltre un decennio, costruendo faticosamente una solidissima identità di squadra e contribuendo anche alla crescita di molti calciatori. Con lui infatti giocatori come Lukaku, Lautaro, Bastoni, Hakimi e Barella hanno messo in scena un vero e proprio exploit, attirando per giunta le mire di diversi club europei. Con la situazione economica attuale dell’Inter e l’addio di Conte non è inoltre da escludere almeno una cessione top per il prossimo futuro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, intreccio Conte-Real Madrid e il futuro di Barella: occhi puntati

Il divorzio improvviso da Conte rischia di far crescere malumori tra i suoi pupilli all’Inter. Il nome dell’allenatore salentino inoltre circola anche per il Real Madrid per il dopo Zidane, e non è da escludere ritorno di fiamma dei ‘blancos’ proprio per Barella.

Anche senza Conte infatti il centrocampista ex Cagliari è stato accostato per il dopo Modric alla società iberica, che intanto ha recentemente prolungato il contratto del regista croato fino al giugno 2022. Proprio in vista della prossima estate non va escluso l’addio dello stesso Barella, con un assalto da parte del Real, pronto a fare follie per andare a sostituire l’ex Pallone d’oro che con la sua partenza lascerebbe un vuoto colmabile solo da un calciatore di talento ed in rampa di lancio come il mediano interista. Qualora inoltre ci fosse davvero Conte sulla panchina del Real le quotazioni di Barella a Madrid potrebbero salire ulteriormente, fermo restando che sarebbe un obiettivo anche senza il tecnico salentino. Il contratto del classe 1997 con l’Inter scadrà nel 2024 e la società nerazzurra non ha minimamente intenzione di privarsi del proprio gioiello, anche se un’offerta monstre (non inferiore ai 60 milioni/70 milioni) potrebbe far vacillare Zhang.