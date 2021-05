Calciomercato, Inter ridimensionata | Cessioni per 200 milioni!

L’Inter potrebbe cedere diversi big per effettuare delle plusvalenze: potrebbero arrivare circa 200 milioni

L’Inter ha bisogno di diversi milioni di plusvalenza per fare mercato: i più classici dei ‘tagli di gestione’ volti ad andare avanti, un ridimensionamento che a questo punto è più che probabile. Sono tanti i calciatori che potrebbero lasciare, sia per il loro costo del cartellino, sia per il risparmio sugli ingaggi molto onerosi. Come, per esempio, Arturo Vidal e Alexis Sanchez. L’Inter ‘regalerebbe’ volentieri il loro cartellino per liberarsi dei 13 milioni di euro totali sui loro stipendi. Ma non solo. Ci sono anche altri elementi che potrebbero generare plusvalenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, non solo Conte | Doppio addio clamoroso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto Manchester City | Scambio più soldi per il centrale

Inter, da Bastoni a Lautaro: tante cessioni

C’è Alessandro Bastoni, che andrebbe via per 55 milioni di euro. Brozovic è in scadenza 2022, ma il suo valore si aggira comunque sui 25 milioni, la stessa cifra che porterebbe Christian Eriksen. Oltre a Bastoni, anche Lautaro Martinez porterebbe una boccata d’ossigeno non indifferente alle casse dell’Inter. Sono infatti 70 i milioni che incasserebbe il club nerazzurro dalla cessione di ‘El Toro‘.

Una cifra totale di 188 milioni di euro, che sommati ai 12 milioni della cessione di Ivan Perisic -tutta plusvalenza, contratto fino al 2022- si arriva a 200 milioni. Questo servirebbe per dare respiro all’Inter, che subirebbe un ridimensionamento con l’addio di diversi big, protagonisti della vittoria dello scudetto insieme ad Antonio Conte.