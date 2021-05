Nella prossima sessione di calciomercato l’Inter potrebbe fronteggiare l’assalto del Manchester City: scambio più soldi per il difensore

Inizia a prendere vita la prossima sessione di calciomercato estiva. L’Inter dopo aver conquistato il suo diciannovesimo scudetto della storia, è pronta a investire per tornare a essere competitiva anche in Champions League. La situazione economica dei nerazzurri al momento non è però delle migliori, così probabilmente dovranno arrivare anche dei sacrifici, con possibili cessioni di big in rosa. Approfittando della situazione potrebbe tornare a mettere gli occhi nella rosa interista il Manchester City.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Milan, beffa per le italiane | C’è l’annuncio ufficiale

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, Guardiola sarebbe tornato a pensare all’acquisto di Alessandro Bastoni, difensore già osservato da tempo. In questa stagione il numero 95 è stato fondamentale per Antonio Conte, collezionando 41 presenze, ma i ‘Citizens’ potrebbero mettere sul piatto un’allettante offerta di scambio più conguaglio economico.

Calciomercato Inter, Guardiola vuole Bastoni: Zinchenko nello scambio

Mirino puntato in casa Inter per il Manchester City. La squadra di Guardiola infatti punterebbe ad Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro classe 1995, per rinforzare il proprio reparto difensivo per la prossima stagione. Il difensore interista sembrerebbe vantare la stima di Pep Guardiola, così i ‘Citizens’ sembrerebbero disposti ad uno scambio più soldi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, scambio in Spagna | Arriva il vice Lukaku!

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, il giocatore inserito nella trattativa potrebbe essere Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro classe 1996 che in questa stagione ha giocato 31 partite. Oltre al talento ucraino verrebbe aggiunto un conguaglio economico di circa 45 milioni per convincere i nerazzurri a lasciar partire il centrale difensivo. Un’offerta certamente allettante che potrebbe seriamente portare l’Inter a sacrificare uno dei big in rosa, considerando sempre il momento economico che sta vivendo la società.